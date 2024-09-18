Почему на Усика надевали наручники, рассказали польские пограничники

Александра Усика 17 сентября задержали в Кракове, видео скриншот

https://racurs.ua/n199411-pochemu-na-usika-nadevali-naruchniki-rasskazali-polskie-pogranichniki.html

Ракурс

На українського боксера Олександра Усика під час затримання в аеропорту Краків-Баліце ввечері 17 вересня наділи наручники. Це було помітно на відео, котре тоді ж було опубліковане у соцмережах.

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Речник польського департаменту прикордонної служби майор Яцек Міхаловський в коментарі виданню Dziennik Polski розповів, чому це сталося.

Це було не затримання, а доправлення до офіційного приміщення, — наголосив він. — Двоє чоловіків були зняті перевізником з рейсу і втратили статус пасажирів. Вони не захотіли виходити з літака на вимогу Служби безпеки аеропорту, тому нас викликали, щоб розібратися з цим питанням.

Він зазначив, що небажання вказаних осіб залишити літак затримувало відправлення рейсу.

Їх завели до нас, там ми пояснили їм, чому вони не полетіли, які правила діють у цьому випадку, — додав він. — Пізніше приїхав український консул для пояснень. Потім чоловіки, після попередження, яке вони отримали згідно з правилами, залишили приміщення близько 22.00.

За словами Міхайловського, одягання наручників було пов’язане з поведінкою чоловіків.

Одягання наручників було пов’язано з позою цього пана, обидва чоловіки дуже багато жестикулювали, тому що були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю превентивним, в службових приміщеннях зняття наручників відбулося негайно, — зазначив він.

Міхаловський додав, що чоловіки отримали попередження і подальших дій з боку прикордонної служби щодо них не очікується.

Обидва чоловіки отримали попередження. Перебуваючи в нашій кімнаті, вони висловили, можна сказати, каяття, — пояснив він.

Рейс авіакомпанії Ryanair з Кракова до Салонік (рейс FR 2777), яким мав летіти Усик, вилетів з Баліце о 21.30 і був затриманий на 50 хвилин.

Джерело: Dziennik Polski