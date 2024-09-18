На ВОТ Луганщины бушуют многочисленные пожары, фото: социальные сети

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Російські загарбники запровадили режим надзвичайної ситуації на тимчасово окупованій Луганщині.

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Причиною цього стали пожежі, котрі вирують на території сімох адміністративно-територіальних одиниць, повідомила сьогодні, 18 вересня, прес-служба Луганської ОВА.

Найважча ситуація навколо Антрациту та Станиці Луганської. За минулу добу виникли понад 80 осередків займання. Кількість згорілих домогосподарств вже рахується сотнями, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що запах гару досяг Луганська.

Але там своє життя — днями, коли необхідно було евакуювати людей із сусідніх сіл, для містян відкрили пункт прокату велосипедів. А один із російських театрів, напевно у якості допомоги, привіз до охопленого смогом Луганська виставу «Їжак у тумані», — додали в ОВА.

У соцмережах з’явилися відео, котрі, зокрема, показують, що до боротьби з вогнем в районі Станиці Луганської залучили пожежні вертольоти.