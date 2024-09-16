Пожар в Ольхове Луганской области, фото: социальные сети

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На тимчасово окупованій Луганщині колаборанти не можуть самостійно впоратися з пожежами.

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Про це сьогодні, 16 вересня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що за 10 років окупації так звану «лнр» достатньою кількістю пожежної техніки не забезпечили, тож колаборанти просять про допомогу росію.

Але й там не поспішають, бо тільки у ростовській області мають близько 60 осередків пожеж. Звідти, ймовірно, полум’я і розповсюджується — значна більшість займань на окупованій Луганщині сталася неподалік з кордоном з рф, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що спалахнула навіть інфраструктура КПП «Ізварине».

Також вогонь охопив об'єкти промисловості і населені пункти.

Так, ЗМІ окупантів повідомляють, що у розташованому неподалік кордону селищі Вільхове Станично-Луганської громади вогонь вже знищив десятки житлових будинків.