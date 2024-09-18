Последствия российской атаки по Кропивницкому, фото: Андрей Райкович

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Російські безпілотники сьогодні, 18 вересня, вранці атакували Кропивницький.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок падіння одного з них у житловому секторі міста: