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Последствия российской атаки по Кропивницкому, фото: Андрей Райкович
Российская атака повредила 20 домов в Кропивницком — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n199409-rossiyskaya-ataka-povredila-20-domov-v-kropivnickom-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські безпілотники сьогодні, 18 вересня, вранці атакували Кропивницький.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок падіння одного з них у житловому секторі міста:
- виникла пожежа гаража та житлового будинку на території приватного домоволодіння; загинув 41-річний чоловік та травмовано 66-річну жінку;
- незначних пошкоджень зазнали близько двох десятків сусідніх приватних житлових будинків.
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