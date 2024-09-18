В Раде блокируют трибуну из-за переименования населенных пунктов

Ракурсhttps://racurs.ua/
Блокировка трибуны Верховной Рады, скриншот видео
В Раде блокируют трибуну из-за переименования населенных пунктовhttps://racurs.ua/n199408-v-rade-blokiruut-tribunu-iz-za-pereimenovaniya-naselennyh-punktov.htmlРакурс
У Верховній Раді сьогодні, 18 вересня, розпочалося блокування трибуни після провалу голосування за постанову про перейменування окремих населених пунктів та районів.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Загалом за цю постанову проголосували лише 208 нардепів.
Наразі низка депутатів блокують трибуни, вимагаючи проведення погоджувальної ради з цього питання.
Загрузка...