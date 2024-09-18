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Блокировка трибуны Верховной Рады, скриншот видео

В Раде блокируют трибуну из-за переименования населенных пунктов

18 сен 2024, 12:17
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У Верховній Раді сьогодні, 18 вересня, розпочалося блокування трибуни після провалу голосування за постанову про перейменування окремих населених пунктів та районів.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Загалом за цю постанову проголосували лише 208 нардепів.

Наразі низка депутатів блокують трибуни, вимагаючи проведення погоджувальної ради з цього питання.

Источник: Ракурс


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