У Раді блокують трибуну через перейменування населених пунктів

Блокування трибуни Верховної Ради, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n199408-u-radi-blokuut-trybunu-cherez-pereymenuvannya-naselenyh-punktiv.html

Ракурс

У Верховній Раді сьогодні, 18 вересня, розпочалося блокування трибуни після провалу голосування за постанову про перейменування окремих населених пунктів та районів.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Загалом за цю постанову проголосували лише 208 нардепів.

Наразі низка депутатів блокують трибуни, вимагаючи проведення погоджувальної ради з цього питання.