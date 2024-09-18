У Раді блокують трибуну через перейменування населених пунктів

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Блокування трибуни Верховної Ради, скріншот відео
У Раді блокують трибуну через перейменування населених пунктівhttps://racurs.ua/ua/n199408-u-radi-blokuut-trybunu-cherez-pereymenuvannya-naselenyh-punktiv.htmlРакурс
У Верховній Раді сьогодні, 18 вересня, розпочалося блокування трибуни після провалу голосування за постанову про перейменування окремих населених пунктів та районів.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Загалом за цю постанову проголосували лише 208 нардепів.
Наразі низка депутатів блокують трибуни, вимагаючи проведення погоджувальної ради з цього питання.