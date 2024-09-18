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Наслідки російської атаки по Кропивницькому, фото: Андрій Райкович
Російська атака пошкодила 20 будинків у Кропивницькому — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199409-rosiyska-ataka-poshkodyla-20-budynkiv-u-kropyvnyckomu-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські безпілотники сьогодні, 18 вересня, вранці атакували Кропивницький.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок падіння одного з них у житловому секторі міста:
- виникла пожежа гаража та житлового будинку на території приватного домоволодіння; загинув 41-річний чоловік та травмовано 66-річну жінку;
- незначних пошкоджень зазнали близько двох десятків сусідніх приватних житлових будинків.