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Ракурс
Наслідки російської атаки по Кропивницькому, фото: Андрій Райкович

Російська атака пошкодила 20 будинків у Кропивницькому — загинула людина (ФОТО)

18 вер 2024, 13:21
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Російські безпілотники сьогодні, 18 вересня, вранці атакували Кропивницький.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок падіння одного з них у житловому секторі міста:

  • виникла пожежа гаража та житлового будинку на території приватного домоволодіння; загинув 41-річний чоловік та травмовано 66-річну жінку;
  • незначних пошкоджень зазнали близько двох десятків сусідніх приватних житлових будинків.

Наслідки російської атаки по Кропивницькому, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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