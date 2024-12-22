У Орловській області росії після атаки БпЛА загорілася нафтобаза

https://racurs.ua/ua/n202396-u-orlovskiy-oblasti-rosiyi-pislya-ataky-bpla-zagorilasya-naftobaza.html

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У Орловській області росії уранці 22 грудня після атаки БпЛА горить нафтобаза.

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Очевидці кажуть, що горить принаймні один резервуар. Губернатор цього російського регіону уночі повідомляв про «займання на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу».

Цю нафтобазу безпілотники вже атакували 14 грудня.

У Міноборони рф кажуть, що цієї ночі збили 42 дрони, зокрема, 20 над Орловською областю. Російська ППО також нібито працювала у Ростовській, Брянській, Курській областях та над Кубанню.

Цієї ночі безпілотники також завітали до Таганрога, а біля Міллерово нібито збили ракету.

«Сталевий Кінь» — частина АТ «Орелнефтепродукт», що входить до складу однієї з найбільших у світі компаній-виробників нафти ПАТ «Роснефть». Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. Після вибухів 14 грудня також почалась велика пожежа. Ця станція забезпечувала постачання нафтопродуктів для армії рф.