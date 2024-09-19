рф атаковала Харьков ракетами и КАБами. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/n199441-rf-atakovala-harkov-raketami-i-kabami-povrejdeny-detsad-shkola-i-doma.html

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Війська країни-агресора рф завдали нових ударів по Харкову.

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Вчора близько 23.50 російська армія завдала вдарила трьома ракетами типу С-400 по Шевченківському району Харкова. Повністю згоріли дві господарчі споруди. У прилеглих багатоквартирних житлових будинках пошкоджено фасади, вибито вікна. Про це 19 вересня Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

А о 4.50 місто атакувала російська авіація. Правоохоронці з’ясували, що для обстрілів ворог застосував КАБ-250 з модулем УМПК. Внаслідок прильоту в Індустріальному районі пошкоджено школу, дитячий садок та девʼятиповерховий житловий будинок.

А в Салтівському районі були пошкоджені будівлі цивільного підприємства, а також адмінприміщення депо метрополітену.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, російська армія вночі 19 вересня атакувала енергетичний об'єкт на Сумщині. Внаслідок цього знеструмлювалось місто Суми та частина Сумської області. На ранок всі споживачі вже знову були зі світлом.