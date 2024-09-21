На Тихорецкую снаряд отправится – после атаки на склад боеприпасов в Тверской области перекрыли трассу и эвакуировали станцию

https://racurs.ua/n199504-na-tihoreckuu-snaryad-otpravitsya-posle-ataki-na-sklad-boepripasov-v-tverskoy-oblasti-perekryli.html

Ракурс

У Тверській області після нічної атаки на ракетний арсенал перекрили федеральну трасу М-9 «Балтія».

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Причин не названо. Руху немає на ділянці з 322 км до 420 км, у цьому районі розташоване селище Октябрський, де був уражений 23-й арсенал ГРАУ.

Там же, за повідомленням ЗМІ, евакуйовано станцію Стара Торопа (за 11 км від селища).

Обмеження діятимуть до «особливого розпорядження».

Очевидці викладають відео, як зараз виглядає палаючий склад боєприпасів у Тихорецьку. У місті тим часом звучить повітряна тривога, в небі з боку складу боєприпасів видно гриб і чути вибухи, що повторюються.