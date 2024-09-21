На Тихорецкую снаряд отправится - після атаки на склад боєприпасів у Тверській області перекрили трасу та евакуювали станцію

https://racurs.ua/ua/n199504-na-tyhoreckuu-snaryad-otpravytsya-pislya-ataky-na-sklad-boieprypasiv-u-tverskiy-oblasti.html

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У Тверській області після нічної атаки на ракетний арсенал перекрили федеральну трасу М-9 «Балтія».

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Причин не названо. Руху немає на ділянці з 322 км до 420 км, у цьому районі розташоване селище Октябрський, де був уражений 23-й арсенал ГРАУ.

Там же, за повідомленням ЗМІ, евакуйовано станцію Стара Торопа (за 11 км від селища).

Обмеження діятимуть до «особливого розпорядження».

Очевидці викладають відео, як зараз виглядає палаючий склад боєприпасів у Тихорецьку. У місті тим часом звучить повітряна тривога, в небі з боку складу боєприпасів видно гриб і чути вибухи, що повторюються.