Россияне планируют на октябрь-ноябрь вытеснение ВСУ из Курской области, но им не хватает сил

https://racurs.ua/n199509-rossiyane-planiruut-na-oktyabr-noyabr-vytesnenie-vsu-iz-kurskoy-oblasti-no-im-ne-hvataet-sil.html

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Російське командування на жовтень-листопад готує план витіснення підрозділів Збройних сил України з території Курської області рф і вже стягує резерви. Однак для цього ворогу доведеться сформувати значно більше угрупування військ, з чим може виникнути проблема.

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Як передає «Новинарня», про це пише військовий аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Тобто противнику необхідно протягом найближчого часу провести оперативне розгортання на цьому напрямку визначеного комплекту (угрупування) військ (сил), здатного вирішити завдання із витіснення ЗСУ за межі державного кордону. Більше того, в рамках підготовки до цих дій росіянам доведеться достатньо серйозно переформатувати свою систему бойового та оперативного управління на цьому напрямку. Вже сьогодні, достатньо очевидно, що існуюча просто є нефективною. А я б навіть сказав — неадекватною, — пише Машовець.

Нагадаємо, у серпні-вересні 2024 року українські сили активно просувалися в Курській області рф. Наступ почався 6 серпня, і до середини вересня ЗСУ вдалося захопити кілька десятків сіл і значну частину прикордонної території, контролюючи понад 100 населених пунктів. Успішні удари по інфраструктурі, зокрема руйнування мостів через річку Сейму, відрізали значну кількість російських військових і цивільних від решти території росії.

Російська армія намагалася відбити атак українців, залучаючи артилерію та авіацію, проте їхні зусилля не призвели до значних успіхів. У російських військових колах з’являлися заклики до створення буферної зони до середини жовтня, проте поки українські сили продовжують отримувати позиції.

10 вересня росіяни почали контрнаступ, намагаючись вибити українців, але він захлинувся. Президент України повідомляв, що для мінімізації наступу Сил оборони росіяни перекинули у Курську область до 40 тис. особового складу.