В Германии найдено неизвестное ранее произведение Моцарта — более 100 лет ноты пролежали в библиотеке

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Ракурс

Твір знаменитого композитора понад 100 років перебував у фондах міських бібліотек Лейпцига. Його виявили в ході роботи над новим виданням каталогу Кёхеля, складеного Міжнародним фондом Моцартеум у Зальцбурзі і довідником з музичної спадщини Вольфганга Амадея Моцарта.

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Ймовірно, дванадцятихвилинна Serenate ex C була написана в середині або наприкінці 1760-х років.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756−1791) був тоді у віці від 10 до 13 років, зазначив Ульріх Лайзінгер, керівник досліджень фонду Моцартеум.

У 17 років він би, ймовірно, вже не склав таку музику, — додав експерт.

Подібність з іншими творами того часу Моцарта і зовнішні ознаки, такі як ім’я композитора на нотах, вказують на те, що ця серенада належить Моцарту, зазначив Лайзінгер.

Хоча довести це на 100% неможливо, було вжито всіх заходів, щоб виключити ймовірність того, що цей твір належить іншому композитору, сказав він.

Ми впевнені, що можемо представити абсолютно невідомий, чарівний твір юного Моцарта, — заявив експерт.

Проте дослідження в рамках каталогу Кёхеля дозволили зробити й інші відкриття музичного генія. У каталозі є твори, які Моцарт писав на замовлення, щоб поліпшити опери інших композиторів. Крім цієї роботи як «негласного автора», він також працював учителем. У новому виданні каталогу вперше систематично подано його навчальні матеріали.

Знайдену композицію було представлено у четвер у Міжнародному фонді Моцартеум у Зальцбурзі (Австрія). У суботу (21 вересня) цей твір вперше було виконано у Німеччині, у Лейпцизькій опері.