Женщине, которая советовала рашистам класть семена в кармане, удалось уехать с оккупированной территории

https://racurs.ua/n199579-jenschine-kotoraya-sovetovala-rashistam-klast-semena-v-karmane-udalos-uehat-s-okkupirovannoy.html

Ракурс

Жінці, яка радила російським військовим, класти насіння соняшника в кишені, вдалося виїхати з окупованої території.

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У березні 2022 року пані Світлана, підійшовши до військового рф, сказала: «Ви прийшли на мою землю, ви окупанти і з цієї миті прокляті. Покладіть собі в кишеню насіння соняшнику, щоб вони проросли, коли ви тут поляжете!».

Після цього жінка потрапила під пильний нагляд російських спецслужб. Проти неї окупанти відкрили кримінальну справу за статтею про «екстремізм». Також росіяни планували відправити Світлану на показовий суд до рф. Відомо, що це сталося через донос місцевих колаборантів.

У липні 2023 року окупанти розповсюдили відео, на якому видно, як жінку змусили вибачатися за її слова перед камерою. Проти Світлани було відкрито кримінальну справу за статтею про «екстремізм», і окупанти навіть збиралися відправити її до росії на показовий суд.