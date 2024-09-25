Байден, Шольц, Макрон и Стармер встретятся в Берлине, - Der Spiegel

https://racurs.ua/n199623-bayden-sholc-makron-i-starmer-vstretyatsya-v-berline-der-spiegel.html

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Президент США Джо Байден у жовтні приїде в Німеччину, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером ФРН Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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Про це повідомляє Der Spiegel із посиланням на джерела.

За інформацією видання, візит Байдена в Берлін заплановано на 10−12 жовтня.

Передбачається, що зустріч «у форматі четвірки» буде присвячена насамперед обговоренню підтримки України.

Про те, що Байден приїде до Берліна 10 жовтня, також повідомляє німецьке видання Der Tagesspiegel. Візит Байдена до Німеччини відбудеться менш ніж за місяць до президентських виборів у США, які заплановані на 5 листопада.

24 вересня Байден виступив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він закликав продовжувати підтримувати Україну у війні з росією, заявивши, що союзники «не можуть втомитися».