Республиканцы начали шарахаться от встречи с Зеленским в США

https://racurs.ua/n199628-respublikancy-nachali-sharahatsya-ot-vstrechi-s-zelenskim-v-ssha.html

Ракурс

Спікер Палати представників США Джонсон «не впевнений», чи зможе зустрітися з Володимиром Зеленським, коли той приїде до Вашингтона. У четвер, 26 вересня, в українського президента передбачений візит до Конгресу.

.

Про це Джонсон сказав у коментарі «Голосу Америки».

Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож поки я не впевнений, — сказав спікер.

Зустріч Трампа та Зеленського, який перебуває з візитом у США, також не запланована.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника штабу кандидата в президенти США.

Раніше в Офісі президента зазначали, що Зеленський планує представити «план перемоги» України президентові США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.