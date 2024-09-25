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Ракурс
Республіканці почали сахатися зустрічі із Зеленським у США

Республіканці почали сахатися зустрічі із Зеленським у США

25 вер 2024, 11:06
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Спікер Палати представників США Джонсон «не впевнений», чи зможе зустрітися з Володимиром Зеленським, коли той приїде до Вашингтона. У четвер, 26 вересня, в українського президента передбачений візит до Конгресу.


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Про це Джонсон сказав у коментарі «Голосу Америки».

Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож поки я не впевнений, — сказав спікер.

Зустріч Трампа та Зеленського, який перебуває з візитом у США, також не запланована.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника штабу кандидата в президенти США.

Раніше в Офісі президента зазначали, що Зеленський планує представити «план перемоги» України президентові США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Джерело: Ракурс


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