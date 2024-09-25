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Республіканці почали сахатися зустрічі із Зеленським у США
Республіканці почали сахатися зустрічі із Зеленським у СШАhttps://racurs.ua/ua/n199628-respublikanci-pochaly-sahatysya-zustrichi-iz-zelenskym-u-ssha.htmlРакурс
Спікер Палати представників США Джонсон «не впевнений», чи зможе зустрітися з Володимиром Зеленським, коли той приїде до Вашингтона. У четвер, 26 вересня, в українського президента передбачений візит до Конгресу.
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Про це Джонсон сказав у коментарі «Голосу Америки».
Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож поки я не впевнений, — сказав спікер.
Зустріч Трампа та Зеленського, який перебуває з візитом у США, також не запланована.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на представника штабу кандидата в президенти США.
Раніше в Офісі президента зазначали, що Зеленський планує представити «план перемоги» України президентові США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.