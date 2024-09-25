Белый дом официально подтвердил визит Байдена в Германию

https://racurs.ua/n199630-belyy-dom-oficialno-podtverdil-vizit-baydena-v-germaniu.html

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Президент Сполучених Штатів 10 жовтня прибуде з візитом до столиці Німеччини Берліна. Згідно з повідомленням, там президент Байден зустрінеться з німецьким керівництвом, «щоб ще більше зміцнити тісний зв’язок між Сполученими Штатами й Німеччиною як союзниками й друзями та скоординувати спільні пріоритети».

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Крім того, Байден «висловить вдячність Німеччині за підтримку захисту України від російської агресії, розміщення американських військовослужбовців та внесок у безпеку Сполучених Штатів, Німеччини та всього Альянсу НАТО», йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.

Крім Байдена Берлін відвідають прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон. У центрі обговорень у форматі «четвірки» буде підтримка України у війні проти рф.