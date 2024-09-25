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Ракурс
Белый дом официально подтвердил визит Байдена в Германию

Белый дом официально подтвердил визит Байдена в Германию

25 сен 2024, 12:12
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Президент Сполучених Штатів 10 жовтня прибуде з візитом до столиці Німеччини Берліна. Згідно з повідомленням, там президент Байден зустрінеться з німецьким керівництвом, «щоб ще більше зміцнити тісний зв’язок між Сполученими Штатами й Німеччиною як союзниками й друзями та скоординувати спільні пріоритети».


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Крім того, Байден «висловить вдячність Німеччині за підтримку захисту України від російської агресії, розміщення американських військовослужбовців та внесок у безпеку Сполучених Штатів, Німеччини та всього Альянсу НАТО», йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.

Крім Байдена Берлін відвідають прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон. У центрі обговорень у форматі «четвірки» буде підтримка України у війні проти рф.

Источник: Ракурс


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