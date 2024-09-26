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Ракурс
Гражданских в Севастополе оккупанты привлекают к работам. Фото: АТЕШ

Оккупанты в Севастополе используют гражданских для строительства фортификаций

26 сен 2024, 18:19
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В окупованому Севастополі росіяни використовують цивільних для будівництва фортифікаційних споруд.


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Українські партизани змогли вистежити маршрут переміщення автонавантажувачів на КАМАЗах Балаклавським шосе у бік Козацької бухти. У ході спостереження вдалося з’ясувати місця, де армія рф продовжує зведення фортифікаційних споруд. Про це рух опору «АТЕШ» 26 вересня повідомив у Telegram.

Також з’ясувалося, що ці об'єкти зводяться за допомогою цивільних на спеціальній техніці. Партизани вказують, що на тлі нестачі особового складу на фронті кількість військовослужбовців, раніше задіяних у будівництві, значно зменшилася.

Ми продовжуємо вести спостереження за переміщеннями окупантів у Криму та фіксуємо всі зміни у ситуації на півострові, — зазначили в «АТЕШ».

Цивільних у Севастополі окупанти залучають до робіт. Фото: АТЕШ

Цивільних у Севастополі окупанти залучають до робіт. Фото: АТЕШ

Цивільних у Севастополі окупанти залучають до робіт. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, українські партизани проникли на тренувальну базу Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі. На полігоні, який розташований у Гагарінському районі, російські військові проходять підготовку перед тим, як їх направляють у зону бойових дій.

Источник: Ракурс


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