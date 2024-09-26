Благотворитель из Полтавы продавал гуманитарные авто. Фото: Нацполиция

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Керівник благодійної організації в Полтаві незаконно заробляв на продажу гуманітарних автомобілів, призначених для Збройних сил України.

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Очільник фонду завіз як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ понад 230 авто. Ці машини він мав передати військовим безкоштовно. Однак автомобільну техніку він почав продавати за готівку цивільним та військовим. Зловмисник не зважав на заборону продажу гумдопомоги. Про це 26 вересня повідомила Національна поліція України.

З’ясувалося, що до незаконної схеми були залучені ще кілька осіб. Спільники шукали покупців, готували авто до продажу та займалися оформленням документів. Для приховування незаконної діяльності один із учасників шахрайської схеми, за вказівкою очільника фонду, надсилав до відповідного міністерства фальшиві звіти.

У ході слідства було встановлено, що за такою схемою ділки продали понад 230 машин, які ввозилися в Україну як допомога для ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану. Таким чином зловмисники «заробили» більше 35 млн грн.

Керівника фонду затримали під час продажу чергового авто. Йому вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 201−2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) ККУ. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у липні товариство Червоного Хреста заявило про нестачу гуманітарної допомоги на 3,6 млн грн. Поліція оголосила про підозру колишній очільниці Печерської організації «Червоного Хреста» та одному з волонтерів. Правоохоронці дізналися, що екс-посадовець привласнила гуманітарку: продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, крісла колісні, бинти, гумові рукавички та шприци.