Червоний Хрест виявив нестачу гуманітарки майже на 3,6 млн грн

Червоний Хрест виявив нестачу гуманітарки. Фото: Київська міська прокуратура

https://racurs.ua/ua/n196979-chervonyy-hrest-vyyavyv-nestachu-gumanitarky-mayje-na-3-6-mln-grn.html

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Товариство Червоного Хреста заявило про нестачу гуманітарної допомоги на 3,6 млн грн.

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Після звернення в поліцію, правоохоронці оголосили про підозру колишній очільниці Печерської організації «Червоного Хреста» та одному з волонтерів. Правоохоронці дізналися, що екс-посадовець нібито привласнила гуманітарку на вищевказану суму. Зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, крісла колісні, бинти, гумові рукавички та шприци. Про це 4 липня повідомили у Київській міській прокуратурі.

У ході слідства стало відомо, що екс-волонтер цієї організації змовився з поки що невстановленими людьми й продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Хреста. Крім того, зловмисник нібито незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі.

Нагадаємо, у жовтні минулого року стало відомо, що Державна митниця спільно із Міністерством оборони упродовж дев’яти місяців перевірили понад 9 тис. фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. І у більш ніж у 3 тис. випадків надходження допомоги військовим не підтвердилося.