Российский олигарх Алишер Усманов. Фото:

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Ракурс

Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Алішера Усманова.

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У дохід України стягнули залізорудну продукцію обсягом понад 165 тис. т. Її орієнтовна вартість становить понад 2 млрд грн. Також конфісковано 100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна». Ця IT-компанія, раніше була під контролем олігарха. Про це заступниця міністра юстиції Інна Богатих повідомила у Facebook.

Зазначається, що відповідне рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив 25 вересня, і воно ще не набрало чинності. На рішення суду ще може бути подана апеляція.

Як відомо, російський олігарх Алішер Усманов входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля та є одним із найвпливовіших бізнесменів рф. Після початку повномасштабної війни він перебуває під санкціями РНБО України, США та Євросоюзу.

Нагадаємо, 25 вересня Міністерство юстиції подало позов до ВАКС про конфіскацію українських активів підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова. Просять конфіскувати, зокрема, 100% активів виробників «Миргородської» та «Моршинської».