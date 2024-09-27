Украинская ПВО сбила 24 «Шахеда». Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n199694-rf-nochu-bila-po-ukraine-ballistikoy-raketami-h-22-i-shahedami-rabotala-pvo.html

Ракурс

Масовану дронову атаку відбивали вночі українські військові.

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У ніч на 27 вересня росіяни вдарили по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М"/KN-23 із окупованого Криму, а бомбардувальники Ту-22М3 з акваторії Чорного моря запустили дві крилаті ракети Х-22. Крім того, були пуски 32 ударних дронів типу Shahed з російського Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи й підрозділи РЕБ Сил оборони України та зенітні ракетні війська. ППО працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Військові наголошують, що збили 24 «Шахеди». Один із ворожих БпЛА полетів до Румунії, а ще один був локаційно втрачений внаслідок протидії радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 27 вересня росіяни атакували ударними безпілотниками Ізмаїл в Одеській області. Загинули троє осіб, а 11 дістали поранення. Серед постраждалих — дитина. У місті пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі й автівки.