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россия вывела в Черное море два носителя ракет «Калибр». Фото:

россия увеличила количество носителей «Калибров» в Черном море

27 сен 2024, 11:20
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Країна-агресор росія вивела на бойове чергування в Чорне море додатковий ракетоносій.


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Станом на ранок 27 вересня в акваторії Чорного моря перебуває три ворожі військові кораблі. Два з них є носіями ракет. Напередодні фіксувався лише один російський ракетоносій. Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Військові уточнили, що у разі ракетної атаки це вороже корабельне угруповання ворога може запустити до восьми крилатих ракет типу «Калібр».

В Азовському морі російські кораблі не спостерігаються, а в Середземному морі перебуває російський ракетоносій із загальним залпом до 16 «Калібрів».

Також у ВМС повідомили зазначили, що за добу в інтересах країни-агресора прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — шість суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря — два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.

Військові наголосили, що традиційно окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), бо вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, у липні в українських Військово-морських силах ЗСУ заявляли, що російські окупанти будують уніфіковані пускові установки для ракет «Калібр» та «Онікс».

Источник: Ракурс


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