Оккупанты ударили КАБами по селе на Херсонщине. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n199698-okkupanty-udarili-kabami-po-sele-na-hersonschine-postradali-deti.html

Ракурс

Авіація рф вранці у п’ятницю, 27 вересня, бомбила село у Херсонській області.

.

Близько 5.00 ворог завдав ударів по Інгулцю Дарʼївської громади. Внаслідок атаки на житлову забудову постраждали четверо людей, серед яких двоє дітей. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

За інформацією ОВА, чотирирічний хлопчик дістав вибухову травму і контузію. Медики надали йому допомогу на місці. До лікарні госпіталізували 15-річного хлопця та двох жінок, 51 та 68 років. Попередньо, у них теж вибухові травми.

Нагадаємо, 27 вересня російські загарбники спрямували «Шахеди» на Ізмаїл в Одеській області. Внаслідок атаки загинули троє осіб, а 11 дістали поранення. Серед постраждалих є дитина. У місті пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі й автівки.