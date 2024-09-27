ВСУ отразили штурм Песчаного. Фото: Генштаб

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ЗСУ відбили масований штурм російських окупантів на Харківщині.

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Напередодні ворог пішов на штурм з півсотнею одиниць техніки біля Піщаного на Купʼянському напрямку. Загарбники рухалися у бік Колесниківки та Кругляківки. Атаку було відбито, а противник втратив 40 одиниць техніки. Про це командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко 26 вересня повідомив у Telegram.

За словами комбата, було повністю знищено 14 одиниць техніки: п’ять бойових машин піхоти, три танки, бронетранспортер, МТЛБ, дві вантажівки «Урал», «Буханка» та квадроцикл. Також захисники уразили 26 одиниць, в тому числі: 10 танків, 10 БМП, БРЕМ, три МТЛБ, та один «Урал».

Враховуючи, що до цього основні успіхи ворог досягав піхотою, то такого роду механізований штурм став чимось новим. Судячи з всього, кацапи надали і цій ділянці певного пріоритету. Очікується, що вони знову спробують повторити такий масований штурм, адже ця спроба провалилася, — вважають у DeepState.

Нагадаємо, військовослужбовці Сил безпілотних систем ЗСУ допомогли виявити та знищити російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф» на території Курської області.