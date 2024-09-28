Израиль официально подтвердил ликвидацию лидера «Хезболлы»

Саед Хасан Насралла мог погибнуть в Ливане, фото: Nexta

https://racurs.ua/n199727-izrail-oficialno-podtverdil-likvidaciu-lidera-hezbolly.html

Ракурс

Армія Ізраїлю вчора, 28 вересня, завдала удару по центральній штаб-квартирі ліванського угруповання «Хезболла» в Бейруті.

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Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що лідер «Хезболли» Саєд Хасан Насралла після авіаудару перестав виходити на зв’язок.

Сьогодні, 29 вересня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на своїй сторінці у соцмережі X заявила про ліквідацію Насралли.

Хасан Насралла більше не зможе тероризувати світ, — вказано в повідомленні.

У ЦАХАЛі також заявили, що окрім ліквідації Насралли внаслідок нещодавніх авіаударів по Лівану загинули й низка інших командирів «Хезболли», зокрема:

Мухаммад Алі Ісмаїл, командир ракетного підрозділу Хезболли на півдні Лівану;

його заступник Хусейн Ахмад Ісмаїл.

Коли і де саме було завдано відповідного удару, не уточнюється.

Алі Ісмаїл був відповідальним за керівництво численними терористичними атаками проти Держави Ізраїль, в тому числі за запуск ракет в бік ізраїльської території і запуск ракети класу «земля-земля» в бік центральної частини Ізраїлю в середу, — заявили у ЦАХАЛІ.