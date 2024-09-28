Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Саед Хасан Насралла мог погибнуть в Ливане, фото: Nexta

Израиль официально подтвердил ликвидацию лидера «Хезболлы»

28 сен 2024, 11:35
999

Армія Ізраїлю вчора, 28 вересня, завдала удару по центральній штаб-квартирі ліванського угруповання «Хезболла» в Бейруті.


.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що лідер «Хезболли» Саєд Хасан Насралла після авіаудару перестав виходити на зв’язок.

Сьогодні, 29 вересня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) на своїй сторінці у соцмережі X заявила про ліквідацію Насралли.

Хасан Насралла більше не зможе тероризувати світ, — вказано в повідомленні.

У ЦАХАЛі також заявили, що окрім ліквідації Насралли внаслідок нещодавніх авіаударів по Лівану загинули й низка інших командирів «Хезболли», зокрема:

  • Мухаммад Алі Ісмаїл, командир ракетного підрозділу Хезболли на півдні Лівану;
  • його заступник Хусейн Ахмад Ісмаїл.

Коли і де саме було завдано відповідного удару, не уточнюється.

Алі Ісмаїл був відповідальним за керівництво численними терористичними атаками проти Держави Ізраїль, в тому числі за запуск ракет в бік ізраїльської території і запуск ракети класу «земля-земля» в бік центральної частини Ізраїлю в середу, — заявили у ЦАХАЛІ.

Це сталося після ліквідації терориста Ібрагіма Мухаммада Кабісі, керівника ракетних військ «Хезболли», а також інших вищих командирів цього підрозділу, — додали в ізраїльській армії.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров