Почему ликвидация Хасана Насраллы имеет значение для всего мира

https://racurs.ua/n199754-pochemu-likvidaciya-hasana-nasrally-imeet-znachenie-dlya-vsego-mira.html

Ракурс

Чому усунення Хасана Насралли має значення для всього світу.

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BILD поговорив із ізраїльським експертом з безпеки. Експерт з безпеки професор Дан Шуфтан (університет Хайфи) стверджує, що вбивство Насралли — це не просто ізраїльсько-арабська подія, а віха для всього світу.

Це в сто разів важливіше за вбивство лідера ХАМАС. Хасан Насралла був як військовим лідером армії, яка має більше балістичних ракет, ніж більшість країн світу, а й релігійним лідером. Він був героєм та натхненником для мільйонів людей, які вірили у новий світовий порядок на чолі з ісламістами".

Після того як у 1992 році ізраїльська армія знищила главу «Хезболли» Мусаві, Насралла став його наступником і перетворив організацію на одну з найвпливовіших сил у регіоні (у тому числі за фінансової та іншої підтримки Ірану).

«Хезболла» зараз діє на Близькому Сході, в Європі та Південній Америці. Насралла активно виступав на боці диктатора Асада в Сирії, майже 2000 бійців його організації загинули у сирійській війні. Це зробило Насраллу одним із найненависніших лідерів в арабському світі. В останні роки він з багатьох причин ставав дедалі непопулярнішим і в самому Лівані; наприклад, члени «Хезболли» неодноразово били мирних демонстрантів, які протестували проти корупції.

Загибель Насралли позбавляє ісламістів фігури, що об'єднує, а Іран — найважливішого інструменту його регіональної політики.

Прихильники «Хезболли» у розпачі

Новина про загибель Хасана Насралли привела його прихильників у Лівані у відчай. Деякі з них виходять на вулиці із фотографіями лідера «Хезболли» та скандують: «Насралла наймогутніший».

Один із мешканців Бейрута зі сльозами на очах сказав агентству DPA:

Насралла покинув нас. Я не можу в це повірити".

Засмучена жінка кричала перед групою журналістів:

Померла наша найсильніша опора.

Ще один чоловік заявив:

Раніше був один Насралла, тепер ми всі Насралли.

Реакція світу

Іран скликає термінове засідання Радбезу ООН після ліквідації лідера «Хезболли» Насралли.

Ісламська Республіка Іран рішуче застерігає від будь-яких нападів на свої дипломатичні приміщення та представників, що порушують основоположний принцип недоторканності дипломатичних і консульських приміщень, і повторює, що не допустить повторення такої агресії, — написав посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані в листі до 15 членів ради після того, як Ізраїль ліквідував лідера ліванської «Хезболли» Хасана Насраллу.

У США бачать ознаки підготовки можливого наземного вторгнення Ізраїлю до Лівану, пише CNN, посилаючись на джерело в адміністрації Байдена і не вказуючи, коли воно може статися.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у своєму зверненні до нації назвав Насраллу «головним вбивцею» і «центральним двигуном іранської вісі зла» і заявив, що Ізраїль «звів рахунки» з тим, хто відповідав за смерті «незліченних ізраїльтян» і багатьох іноземців.

Нетаньягу заявив, що він особисто віддав наказ вбити лідера «Хезболли», однак удари, завдані руху останніми днями, все ще недостатні й додав, що найближчими днями на ізраїльтян чекають нові виклики.

Президент США Джо Байден назвав смерть лідера «Хезболли» — актом справедливості:

Хасан Насралла і терористичне угруповання «Хезболла», яке він очолив, відповідальні за вбивство сотень американців протягом чотирьох десятиліть панування терору. США повністю підтримують право Ізраїлю захищатися від «Хезболли», ХАМАСу, хуситів і будь-яких інших терористичних груп, яких підтримує Іран.

Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс назвала вбитого Насраллу «терористом, з американською кров’ю на руках».

В Ірані підняли чорний прапор — символ жалоби за лідером «Хезболли» Насраллою, який загинув унаслідок атаки Ізраїлю по Бейруту.

Наступником вбитого Насралли може стати його двоюрідний брат Хашем Сафієддін, вважає NYT.

За інформацією джерел видання, Сафієддін — один із небагатьох високопоставлених лідерів «Хезболли», які лишилися живими і яких не було на місці п’ятничного удару Ізраїлю по Бейруту.

The New York Times називає його ключовим гравцем у політичній і соціальній роботі терористичного руху.

За погодженням із національним центром кіберпростору, в Ірані запроваджують червоний рівень готовності на найближчі 48 годин, заявив центр стратегічного управління при президентові Ірану (AFTA).

На всіх військових базах США на Близькому Сході оголошено найвищий рівень бойової готовності, через події, що відбуваються в регіоні.

США розглядають можливість нарощування контингенту на Близькому Сході через побоювання можливої відповіді Ірану або «Хезболли» на вбивство Насралли — повідомляє телеканал NBC News із посиланням на представників американської адміністрації.

Джо Байден закликав до припинення вогню на кордоні Ізраїлю та Лівану, а також заявив, що США «відповідають» на спроби ракетних атак на американські кораблі в Червоному морі.

Тим часом посол Ізраїлю в ООН заявив в ефірі CNN, що на переговорах про припинення вогню в Ґазі немає прогресу.