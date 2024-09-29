В Волгоградской области рф дроны поразили арсенал ракет и боеприпасов

https://racurs.ua/n199761-v-volgogradskoy-oblasti-rf-drony-porazili-arsenal-raket-i-boepripasov.html

Ракурс

Сили оборони атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області.

.

Як повідомили джерела кількох медіа, зокрема «Армія TV», «Бабеля», «Громадського» та РБК-Україна, в ніч на 29 вересня внаслідок спільної операції ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів першого розряду в селищі Котлубань Волгоградської області рф.

Арсенал був атакований за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі — понад 600 кілометрів.