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Ракурс
В Волгоградской области рф дроны поразили арсенал ракет и боеприпасов

В Волгоградской области рф дроны поразили арсенал ракет и боеприпасов

29 сен 2024, 13:54
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Сили оборони атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області.


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Як повідомили джерела кількох медіа, зокрема «Армія TV», «Бабеля», «Громадського» та РБК-Україна, в ніч на 29 вересня внаслідок спільної операції ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів першого розряду в селищі Котлубань Волгоградської області рф.

Арсенал був атакований за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі — понад 600 кілометрів.

Источник: Ракурс


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