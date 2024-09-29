Артобъект «Космогония» представили в Луцке, фото: Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады

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У Луцьку в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбулося відкриття найбільшої картини у світі.

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Відповідний артоб'єкт «Космогонія» складається з понад 500 частин та дев’яти фрагментів. Про це сьогодні, 29 вересня, повідомляє прес-служба комітету гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради.

Шана автору унікальної роботи — Петру Антипу, талановитому художнику з Горлівки, чия майстерність і бачення стали основою цього величного мистецького твору. Його роботи — це голос внутрішньої свободи, що проривається крізь виклики та труднощі, залишаючи за собою слід світла і надії", — наголосила перша заступниця голови Комітету Ірина Констанкевич.

«Космогонія» переносить глядачів у світ глибоких роздумів про природу буття, народження зірок та галактик, а також місце людини у нескінченному космосі. Роботи, представлені на виставці, наповнені філософськими символами та відображають сучасний погляд на взаємодію людства з навколишнім світом, — додала вона.

Констанкевич також відзначила керівників музею — родину Корсаків — за підтримку і розвиток сучасного українського мистецтва.

Завдяки їхній відданій праці та глибокій любові до культури ми маємо змогу стати свідками таких знакових подій, — зазначила вона.

Роботу внесли у список національних рекордів в категорії «мистецтво» (найбільший твір малярства в Україні).