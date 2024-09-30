Сентябрь стал первым месяцем, когда московиты били «шахедами» ежедневно

https://racurs.ua/n199796-sentyabr-stal-pervym-mesyacem-kogda-moskovity-bili-shahedami-ejednevno.html

Ракурс

У вересні цього року був абсолютний рекорд за кількістю запущених «шахедів» — їх було 1331. Це більше, ніж у липні й серпні разом, повідомив популярний паблік у Телеграм «Николаевский Ванек».

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У середньому росіяни запускали по 44 «шахеди» щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня — 72.

Водночас були й інші абсолютні рекорди:

за кількістю збитих «шахедів» мобільними вогневими групами — понад 50%;

за кількістю збитих «шахедів» авіацією;

за кількістю збитих «шахедів» засобами РЕБ;

незвично низький рівень влучання «шахедів» у ціль.

У ніч на 30 вересня росіяни вночі запустили по Україні ракети та «Шахеди». Усього 76 засобів повітряного нападу. Терористи випустили 73 ударних БпЛА типу Shahed.

Уламки збитих «шахедів» зафіксовані в 6 районах Київщини, у 5 районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загоряння трав’яного настилу та стерні. В одному з районів сталася пожежа у приватному будинку. В іншому — уламки пошкодили цвинтар.