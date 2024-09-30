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Сентябрь стал первым месяцем, когда московиты били «шахедами» ежедневно
Сентябрь стал первым месяцем, когда московиты били «шахедами» ежедневноhttps://racurs.ua/n199796-sentyabr-stal-pervym-mesyacem-kogda-moskovity-bili-shahedami-ejednevno.htmlРакурс
У вересні цього року був абсолютний рекорд за кількістю запущених «шахедів» — їх було 1331. Це більше, ніж у липні й серпні разом, повідомив популярний паблік у Телеграм «Николаевский Ванек».
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У середньому росіяни запускали по 44 «шахеди» щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня — 72.
Водночас були й інші абсолютні рекорди:
за кількістю збитих «шахедів» мобільними вогневими групами — понад 50%;
за кількістю збитих «шахедів» авіацією;
- за кількістю збитих «шахедів» засобами РЕБ;
- незвично низький рівень влучання «шахедів» у ціль.
У ніч на 30 вересня росіяни вночі запустили по Україні ракети та «Шахеди». Усього 76 засобів повітряного нападу. Терористи випустили 73 ударних БпЛА типу Shahed.
Уламки збитих «шахедів» зафіксовані в 6 районах Київщини, у 5 районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загоряння трав’яного настилу та стерні. В одному з районів сталася пожежа у приватному будинку. В іншому — уламки пошкодили цвинтар.
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