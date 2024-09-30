Израиль уведомил США о подготовке к ограниченной наземной операции в Ливане

https://racurs.ua/n199802-izrail-uvedomil-ssha-o-podgotovke-k-ogranichennoy-nazemnoy-operacii-v-livane.html

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Ізраїль попередив США, що планує «обмежену наземну операцію» у Лівані, яка може розпочатися найближчим часом.

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Про це 30 версня пише The Washington Post з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника, планована операція «буде менш масштабною», ніж війна з «Хезболлою» у 2006 році. Вона буде зосереджена на знищенні інфраструктури угруповання вздовж кордону, щоб усунути загрозу для жителів прикордонних регіонів Ізраїлю.

Джерела ABC News стверджували, що ізраїльські військові «вже розпочали або найближчим часом розпочнуть» невеликі операції у прикордонних районах Лівану з метою знищення позицій «Хезболли».

Попри тиск з боку США та арабських країн, які закликають до дипломатичного вирішення конфлікту і попереджають про ризик регіональної війни, Ізраїль продовжував у вересні нарощувати свої сили на кордоні з Ліваном. За словами начальника штабу ізраїльської армії Халеві, повітряні удари, які наразі тривають, є підготовкою до наземного маневру. Він наголосив, що війська мають бути готові до вторгнення на територію ворога

Крім того, армія оборони Ізраїлю ліквідувала лідера ХАМАСу в Лівані Фатеха Шерифа.

Командир ХАМАСу загинув разом з декількома членами своєї родини внаслідок удару по їхньому будинку у таборі біженців на півдні Лівану.

За даними ЦАХАЛ, Фатех Шериф відповідав за координацію діяльності ХАМАС у Лівані, вербував людей та купував зброю. Також він входив до профспілки вчителів Агентства ООН у справах палестинських біженців.

Bloomberg повідомляє, що міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити ситуацію на Близькому Сході, зокрема на тлі вбивства лідера «Хезболли» Хасана Насралли.