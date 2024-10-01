В МИД отрицают, что Андрей Сибига обсуждал с западными политиками компромиссы, на которые готова пойти Украина

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Обговорення можливих територіальних поступок у війні з рф між очільником МЗС України та партнерами — брехня.

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Так речник МЗС Георгій Тихий відповів на матеріал FT про нібито готовність Києва до територіальних компромісів.

Я був присутній на кожній зустрічі міністра закордонних справ Сибіги в Нью-Йорку, і на жодній з них не було пропозицій, обговорень чи навіть натяків на жодні територіальні компроміси. Навпаки, позиція міністра є непохитною, і він наголошував на її елементах за зачиненими дверима. Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України, — сказав Тихий.

Він зазначив, що інформація видання Financial Times щодо обговорення Андрієм Сибігою компромісів є неправдивою:

Нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів.

Сьогодні стало відомо про статтю Financial Times в якій повідомляли про те, що буцімто Сибіга, новий керівник МЗС, обговорював із партнерами можливість компромісу для врегулювання війни. Українські посадовці, за словами видання, стали нібито «більш відкритими» до ймовірної домовленості про припинення вогню, навіть якщо зс рф надалі окуповуватимуть частину української території.

Україна наближається до найтемнішого моменту своєї війни, Україна все більше відкрита до обговорення припинення вогню, навіть з російськими військами на території, — стверджують у FT

Видання пише, що новий глава МЗС у цьому питанні він був прагматичнішим за свого попередника Кулебу.

Півроку тому на подібні розмови було табу, — каже один із дипломатів.

Стверджується, що українські чиновники стали «відкритішими до можливої ​​домовленості про припинення вогню».

Раніше в ОП заявляли, що не існує жодного плану з припинення війни, де фігурувало б замороження конфлікту або передача росії територій. Існує «план перемоги» Володимира Зеленського, але його деталі публічно поки невідомі. Його обіцяють представити українцям, хоча й частково. Близько третини українців вважають, що переговори з рф про припинення війни можливі лише після звільнення всіх окупованих територій, показувало опитування.