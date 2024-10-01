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Ракурс
Дуда предупредил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке помешает поддержке Украины

Дуда предупредил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке помешает поддержке Украины

1 окт 2024, 18:10
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Під час Варшавського безпекового форуму президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що подальша ескалація ситуації на Близькому Сході була б додатковим тягарем для Заходу.


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Президент застерігає від наслідків подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Під час Варшавського безпекового форуму президент зазначив, що такий сценарій був би негативним не лише для цього регіону, а й для всього Заходу, який орієнтований на підтримку України.

На жаль, боротьба за ресурси зростатиме. Зокрема з огляду на ситуацію на Близькому Сході, який перебуває на порозі війни. В найгіршому сценарії — подальша ескалація ситуації в тому регіоні була б додатковим тягарем для Заходу. Однак, пам’ятаймо, що кошти підтримки України не мають для нас ще людського виміру. Це лише матеріальні кошти, — заявив президент Польщі.

Президент додав, що амбіції путінської росії виходять далеко за межі України.

Якщо її завоювати, усі країни східного флангу НАТО опинилися б під загрозою, а отже — стабільність і безпека всієї Європи, — попередив Анджей Дуда.

Він також додав, що потенціал ЄС має бути використаний у процесі відбудови України та створення довгострокових засад її економічного та соціального розвитку.

У політичному вимірі вкрай важливо продовжувати політику розширення Союзу знову до України, Молдови та Грузії, а також до наших союзників: Туреччини, Чорногорії, Північної Македонії та Албанії. Це важливі та амбітні завдання, які, я сподіваюся, також будуть виконані новою Єврокомісією, — говорить Дуда.

В ООН наголошують, що розширення бойових дій на Близькому Сході загрожує гуманітарною катастрофою. Організація терміново шукає 425 мільйонів доларів для забезпечення потреб біженців з Лівану.

Армія оборони Ізраїлю розпочала на прикордонній території Лівану бойові дії проти бойовиків «Хезболли».

1 жовтня стало відомо, що атака балістичними ракетами на Ізраїль може відбутися «найближчим часом». У ЦАХАЛ кажуть, що їхні системи ППО і літаки готові відбивати напад.

Посадовець з Білого дому США заявив, що так Іран хоче помститися Ізраїлю за його наземну операцію в Лівану і вбивство, зокрема, лідера підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла» Хасана Насралли.

Источник: Ракурс


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