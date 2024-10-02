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Ракурс
В Умани хасиды встречают еврейский Новый год, фото: ОЕОУ

33,5 тыс. паломников прибыли в Умань на празднование Рош га-Шана

2 окт 2024, 21:30
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До Умані на святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана — вже прибули понад 33,5 тис. паломників.


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Про це сьогодні, 2 жовтня, в ефірі одного з українських телеканалів розповів очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами ситуація контрольована, суттєвих порушень не фіксують, служби працюють у посиленому режимі.

Водночас цьогоріч спостерігається певне зменшення кількості паломників.

У минулому році ми приймали трохи більше 35 тис. паломників. Сьогодні ми бачимо зменшення, хоча дата їхнього чергового Нового року передбачала, що в тому числі будуть більше паломників брати участь у цьому році, — зазначив він.

Святкування 5785-го єврейського Нового року цьогоріч розпочинається з вечора 2 жовтня по вечір 4 жовтня.

Після цього настане Шабат, отже три дні поспіль буде Йом Тов, коли євреям забороняється виконувати будь-яку роботу, в тому числі поїздки на дальні відстані, — зазначається у Telegram-каналі Об'єднаної єврейської общини України.

Источник: Ракурс


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