«Крот» ФСБ спрятался в пограничном отряде на Волыни

https://racurs.ua/n199882-krot-fsb-spryatalsya-v-pogranichnom-otryade-na-volyni.html

Ракурс

У прикордонному загону на Волині затримали російського агента.

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Ним виявився завербований спецслужбами рф військовослужбовець ДПСУ, повідомили в СБУ.

За оперативними даними, розвідка рф намагалася отримати інформацію про 6-й прикордонний Волинський загін. Щоб отримати розвіддані, ворог використав завербованого ним військовослужбовця-прикордонника. Агентом виявився 40-річний уродженець Луганщини, який з 2023 року проходить службу на посаді начальника одного з відділень Волинського прикордонного загону.

Зраднику було поставлене завдання збирати відомості про відділи прикордонної служби, що охороняють кордон. Відповідно до поставленого завдання, агент збирав інформацію про особовий склад відділу прикордонної служби, їхні телефонні номери, позивні, озброєння, транспортні та інші засоби і сили охорони кордону.

Для передачі зібраних відомостей зрадник використовував встановлений канал зв’язку.

Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Слідчі волинського управління СБУ повідомили зраднику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.