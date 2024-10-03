Дроны атаковали аэродром в Воронежской области рф со складами КАБов, горючего и самолетами Су

https://racurs.ua/n199883-drony-atakovali-aerodrom-v-voronejskoy-oblasti-rf-so-skladami-kabov-goruchego-i-samoletami-su.html

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Уночі дрони СБУ та ССО атакували військовий аеродром «Борісоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Там розташовані склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 та місця зберігання пального.

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Уранці 3 жовтня росіяни скиглили, що росію вночі масовано атакували дрони. Російські ЗМІ повідомляють, що їхня ППО перехопила 113 українських безпілотників. Найбільше — 73 — над Бєлгородською областю.

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