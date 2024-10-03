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Дроны атаковали аэродром в Воронежской области рф со складами КАБов, горючего и самолетами Су

Дроны атаковали аэродром в Воронежской области рф со складами КАБов, горючего и самолетами Су

3 окт 2024, 12:14
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Уночі дрони СБУ та ССО атакували військовий аеродром «Борісоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Там розташовані склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 та місця зберігання пального.


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Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж, розповіли Суспільному поінформовані джерела в СБУ.

Уранці 3 жовтня росіяни скиглили, що росію вночі масовано атакували дрони. Російські ЗМІ повідомляють, що їхня ППО перехопила 113 українських безпілотників. Найбільше — 73 — над Бєлгородською областю.

У Казані через БпЛА призупинив роботу аеропорт.

Источник: Ракурс


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