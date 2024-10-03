Дрони атакували аеродром у Воронезькій області рф зі складами КАБів, пального та літаками Су

https://racurs.ua/ua/n199883-drony-atakuvaly-aerodrom-u-voronezkiy-oblasti-rf-zi-skladamy-kabiv-palnogo-ta-litakamy-su.html

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Уночі дрони СБУ та ССО атакували військовий аеродром «Борісоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Там розташовані склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 та місця зберігання пального.

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