Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Дрони атакували аеродром у Воронезькій області рф зі складами КАБів, пального та літаками Су

Дрони атакували аеродром у Воронезькій області рф зі складами КАБів, пального та літаками Су

3 жов 2024, 12:14
999

Уночі дрони СБУ та ССО атакували військовий аеродром «Борісоглєбськ» у Воронезькій області РФ. Там розташовані склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 та місця зберігання пального.


.

Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж, розповіли Суспільному поінформовані джерела в СБУ.

Уранці 3 жовтня росіяни скиглили, що росію вночі масовано атакували дрони. Російські ЗМІ повідомляють, що їхня ППО перехопила 113 українських безпілотників. Найбільше — 73 — над Бєлгородською областю.

У Казані через БпЛА призупинив роботу аеропорт.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів