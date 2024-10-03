«Шахеды» залетели в беларусь во время полета вертолета лукашенко

https://racurs.ua/n199888-shahedy-zaleteli-v-belarus-vo-vremya-poleta-vertoleta-lukashenko.html

Ракурс

Російські ударні дрони 3 жовтня залетіли у білорусь. У цей момент у небі перебував гелікоптер з диктатором олександром лукашенком.

.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Беларускі Гаюн.

За даними моніторингових груп, приблизно о 12.55 три дрони-камікадзе залетіли з Чернігівської області у Гомельську область рб.

Два «шахеди» перетнули повітряний простір у районі населеного пункту Нова Гута і рухалися у напрямку Гомеля. Ще один безпілотник залетів у білорусь у районі населеного пункту Лоєв і рухався у напрямку Хойників.

У момент, коли «шахеди» залетіли у білорусь, вертоліт лукашенка перебував у небі. Гелікоптер летів південним курсом з резиденції «Озерний». За попередніми даними, лукашенко летів у місто Мікашевичі Брестської області.

Варто додати, що це не вперше російські ударні дрони залітають у Білорусь під час обстрілів України. Декілька разів білоруська авіація знищувала «шахеди».