Израиль ликвидировал нового лидера «Хезболлы»

https://racurs.ua/n199956-izrail-likvidiroval-novogo-lidera-hezbolly.html

Ракурс

Ізраїль ліквідував нового лідера «Хезболли» Хашима Сафі ад-Діна, стверджує телеканал Al Arabiya.

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У ніч на 4 жовтня Ізраїль вдарив по передмістях Бейруту в Лівані, де, імовірно, був бункер Сафі ад-Діна. «Хезболла» поки що це не коментувала.

Звʼязок із Сафі ад-Діном після атаки відсутній, зазначає Reuters. Ізраїль продовжує атакувати Бейрут, тому зараз обшукати місце обстрілу неможливо. Медіа зазначають, що ціллю Ізраїлю міг бути саме Сафі ад-Дін та інші високопоставлені представники «Хезболли» — під час удару вони проводили зустріч у підземному бункері.

Хашим Сафі ад-Дін — двоюрідний брат ліквідованого лідера «Хезболли» Хасана Насралли. Al Arabiya писала, що саме він став новим головою руху.