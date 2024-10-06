Трамп пообещал отправить человека на Марс в случае победы на выборах

Дональд Трамп пообещал высадку людей на Марс, фото: PICRYL

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Ракурс

Дональд Трамп, кандидат у президенти від Республіканської партії на цьогорічних виборах у США, пообіцяв, що США «досягнуть Марса» до кінця його другого терміну, якщо його переоберуть.

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Про це він заявив, виступаючи на мітингу в Батлері у штаті Пенсільванія, де на нього раніше було вчинено замах, повідомляє SkyNews.

Відповідна заява пролунала, коли для короткого виступу на цьому мітингу вийшов відомий американський мільярдер Ілон Маск, засновник аерокосмічної компанії SpaceX. Маск заявив, що Трамп має перемогти на виборах, оскільки його суперники нібито намагаються відібрати в людей свободу слова.

Трамп, зі свого боку, представив Маска як «великого джентльмена», людину, котра «захистила свободу слова», а SpaceX — нібито єдиною причиною, чому США можуть надсилати своїх астронавтів у космос.

Також під час мітингу Трамп пообіцяв в разі перемоги вдвічі знизити ціни на енергоносії, значно знизити податки, а також «жодних чоловіків у жіночому спорті».

Джерело: SkyNews