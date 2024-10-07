Беглый нардеп Дмитрук голосовал онлайн на заседании комитета Рады

https://racurs.ua/n200009-beglyy-nardep-dmitruk-golosoval-onlayn-na-zasedanii-komiteta-rady.html

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Депутат-втікач Артем Дмитрук 7 жовтня взяв онлайн участь у засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та голосував там.

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Дмитрук сьогодні голосував на комітеті онлайн. 3,14зда глазам!!! Були правохоронці — Нацпол був онлайн. Ну не ЙТМ. Живіть з цим", — повідомила лідерка громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів.

За її словами, наразі направлено запит для з’ясування ситуації.

На засіданні також були представники Нацполіції. Нагадаємо, раніше Дмитруку повідомили про підозру у нападах на військового та правоохоронця.

Попри втечу і підозру, Дмитрук залишається діючим депутатом і членом комітету.

Журналісти Bihus.Info також дізнались від джерел, що нардеп підключився до голосування онлайн. Комітет розглядав, зокрема, нову версію законопроєкту про угоду зі слідством.

Про те, що втеча «слуги народу» Дмитрука була не спонтанною, а ретельно продуманою, раніше писали у Bihus.Info.

Нардеп втік з України до Лондона, заявивши, що його родина виїхала кількома днями раніше і що їм усім загрожує небезпека через нібито його захист діяльності УПЦ МП в Україні.

За даними журналістів, виїзд міг бути не спонтанним, а ретельно і давно продуманим.

Лондон регулярно з’являвся в Instagram дружини Дмитрука і в 2022 році, і в 2023 році, коли вона їздила туди із дітьми. Під час тих візитів родина найімовірніше мешкала в одному і тому ж районі Bermondsey. Тут дружина із дітьми «засвітилася» вже в липні 2024 року — за місяць до втечі Дмитрука. Звідти ж вона публікувала фото на початку вересня, після того як вони виїхали.