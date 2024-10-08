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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике. Фото:
Нобелевскую премию по физике присудили американским ученымhttps://racurs.ua/n200037-nobelevskuu-premiu-po-fizike-prisudili-amerikanskim-uchenym.htmlРакурс
Нобелівську премію з фізики отримали двоє науковців зі США та Великої Британії.
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Лауреатами у галузі фізики стали Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон. Премію їм присудили «за фундаментальні відкриття та винаходи, які роблять можливим машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж». Про це Фонд Нобеля 8 жовтня повідомив у соціальній мережі Х.
Машинне навчання на основі штучних нейронних мереж зараз революціонізує науку, техніку та повсякденне життя, — йдеться у повідомленні.
У Фонді додали, що машинне навчання важливе для досліджень, сортування та аналізу величезних обсягів даних.
Як відомо, премії з фізики присуджуються з 1901 року.
Нагадаємо, у 2023 році лауреатами Нобелівської премії у галузі фізики стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Енн Л’Юільє. Нагороду їм присудили за «експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії».
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