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Ракурс
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике. Фото:

Нобелевскую премию по физике присудили американским ученым

8 окт 2024, 14:53
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Нобелівську премію з фізики отримали двоє науковців зі США та Великої Британії.


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Лауреатами у галузі фізики стали Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон. Премію їм присудили «за фундаментальні відкриття та винаходи, які роблять можливим машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж». Про це Фонд Нобеля 8 жовтня повідомив у соціальній мережі Х.

Машинне навчання на основі штучних нейронних мереж зараз революціонізує науку, техніку та повсякденне життя, — йдеться у повідомленні.

У Фонді додали, що машинне навчання важливе для досліджень, сортування та аналізу величезних обсягів даних.

Як відомо, премії з фізики присуджуються з 1901 року.

Нагадаємо, у 2023 році лауреатами Нобелівської премії у галузі фізики стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Енн Л’Юільє. Нагороду їм присудили за «експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії».

Источник: Ракурс


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