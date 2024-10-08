Ракурсhttps://racurs.ua/
На Орбана пытались напасть во время пресс-конференции - к сожалению, без успеха
На Орбана пытались напасть во время пресс-конференции — к сожалению, без успеха (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200055-na-orbana-pytalis-napast-vo-vremya-press-konferencii-k-sojaleniu-bez-uspeha-video.htmlРакурс
Виступ уорського прем'єра Віктора Орбана у Страсбурзі перервали вигуками про «продаж» Угорщини владіміру путіну та Сі Цзіньпіну.
.
Це зробив чоловік, який підбіг до столу угорського прем'єра, кинув несправжні гроші та вигукнув: «За яку суму ви зрадили країну, пане прем'єр-міністре?».
Нападнику — політику з опозиційної партії Мартону Ньєкіцкі — завадила охорона. Віктор Орбан не постраждав.
Як повідомляють угорські ЗМІ, порушник отримав доступ на захід завдяки перепустці, виданій опозиційним євродепутатом.
На цій прес-коференції Орбан заявив, що ні президент України Володимир Зеленський, ні президент росії владімір путін «не зацікавлені у припиненні війни».
За його словами, обидва лідери переконані, що час працює на їхню користь, тому не прагнуть ні до компромісів, ні до миру.
Вони не хочуть припинення вогню, вони хочуть воювати, і це погано для Європи, — наголосив Орбан, додавши, що сам він виступає за якнайшвидше припинення конфлікту.
Загрузка...