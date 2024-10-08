На Орбана намагались напасти під час пресконференції - на жаль, без успіху

https://racurs.ua/ua/n200055-na-orbana-namagalys-napasty-pid-chas-preskonferenciyi-na-jal-bez-uspihu-video.html

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Виступ уорського прем'єра Віктора Орбана у Страсбурзі перервали вигуками про «продаж» Угорщини владіміру путіну та Сі Цзіньпіну.

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Це зробив чоловік, який підбіг до столу угорського прем'єра, кинув несправжні гроші та вигукнув: «За яку суму ви зрадили країну, пане прем'єр-міністре?».

Нападнику — політику з опозиційної партії Мартону Ньєкіцкі — завадила охорона. Віктор Орбан не постраждав.

Як повідомляють угорські ЗМІ, порушник отримав доступ на захід завдяки перепустці, виданій опозиційним євродепутатом.

На цій прес-коференції Орбан заявив, що ні президент України Володимир Зеленський, ні президент росії владімір путін «не зацікавлені у припиненні війни».

За його словами, обидва лідери переконані, що час працює на їхню користь, тому не прагнуть ні до компромісів, ні до миру.