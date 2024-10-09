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Ракурс
Украинский сварщик сбежал через границу в Венгрию, вырезав дыру в мосту

Украинский сварщик сбежал через границу в Венгрию, вырезав дыру в мосту (ФОТО)

9 окт 2024, 08:56
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Зварювальник втік через самостійно вирізану дирку в мості до Угорщини.


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Це був один із ремонтників на КПП «Тиса» на Закарпатті

Подія трапилася ще у вересні 2024 року, але стала відома лише зараз.

Особу чоловіка встановили, адже всі робітники перебували в цій зоні за відповідними списками. Чоловіку загрожує адміністративна відповідальність за ст. 204−1 КУпАП, — додала речниця прикорднного загону Олена Трачук.

Під час проведення робіт з ремонту мосту, окрім ремонтних робіт, готував собі шлях до втечі з України. Чоловік знаючи особливості конструкції мосту кожного разу вирізав собі частину металоконструкції, яка в результата дала йому можливість втекти до Угорщини.

Источник: Ракурс


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