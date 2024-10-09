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Ракурс
Российский истребитель МиГ-31К прилетел в беларусь. Фото: Википедия

Российский МиГ-31К прилетел в беларусь — «Гаюн»

9 окт 2024, 18:18
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Російський винищувач МіГ-31К прилетів до білорусі.


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Літак, який може нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» і здатен запускати їх на відстані 2000 км, приземлився у білорусі сьогодні, 9 жовтня. Про це моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила у Telegram.

Аналітики стверджують, що винищувач Військово-космічних сил росії сів на аеродромі «Мачулищі».

Також паблік нагадав, що носіїв «Кинжалів» не було у білорусі вже півтора роки. Востаннє МіГ-31К фіксувався у цій країні 6 квітня 2023 року.

Як відомо, якщо в росії злітає російський МіГ-31К, то в Україні неодмінно оголошують повітряну тривогу. Справа в тім, що ракета «Кинджал», яку несе цей літак, становить загрозу для всіх областей.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року російський диктатор володимир путін доручив розпочати «постійне патрулювання» у нейтральній зоні над Чорним морем літаками МіГ-31 із ракетами «Кинджал». Воєнний злочинець наголосив, що це «не погроза» і додав, що «кинджали» мають дальність понад 1 тис. км.

Источник: Ракурс


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