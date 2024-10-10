Зеленский прибыл на Даунинг-стрит на переговоры со Стармером, впереди встречи с Рютте и Шольцем

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Володимир Зеленський 10 жовтня прибув на Даунінг-стріт на переговори з британським прем’ром Кіром Стармером.

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Зеленський розпочав переговори з прем'єр-міністром Великої Британії, повідомила його прес-служба.

Глава британського уряду зустрів Зеленського біля входу до своєї резиденції на Даунінг-стріт, 10.

Жодних заяв для преси лідери України та Великої Британії не робили.

Також у Лондоні президент зустрінеться із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

У п’ятницю, 11 жовтня, до Берліна прибуде президент України. У місті запроваджені надзвичайні заходи безпеки. Мешканцям доведеться підлаштуватися під перекриті вулиці та урядовий квартал і заборону паркування навколо.

Із візитом Володимира Зеленського повʼязаний найвищий можливий рівень загрози. І це «звичайно, створює величезний діапазон заходів безпеки, для яких ми повинні залучити всіх доступних людей», попередив очільник профспілки поліції Бенджамін Джендро. Очікується, що до столиці прибудуть додаткові правоохоронці з інших федеральних земель.

Прибуде Зеленський з аеропорту до центру Берліна кортежем чи гелікоптером, поки невідомо. Правоохоронці від учора закрили територію навколо палацу Бельвю, офіційної резиденції федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра та офісу федерального канцлера.

На будівлях чергуватимуть снайпери, Шпрее перекриють катери водної поліція, також до пошуку вибухівки у публічних місцях залучать кінологічні групи.

У п’ятницю Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Президент США Джо Байден був вимушений скасувати свій візит до Німеччини через шторм, який вирує у Флориді.