После оскорбительных заявлений Кобахидзе Киев напомнил Тбилиси все пророссийские шаги последних лет

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Міністерство закордонних справ України відеагувало на зневажливі висловлювання прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе про Україну напередодні виборів 26 жовтня у цій країні.

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Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував передвиборчі банери партії влади «Грузинська мрія», на яких порівнюються зруйновані війною будівлі в Україні та будівлі в Грузії. Свою заяву він зробив в ефірі телеканалу Imedi TV.

Кобахідзе вважає, що у жителів Грузії не було інформації про те, що відбувається в Україні, і що передвиборчі банери його партії «оголили» правду про це.

За словами прем'єра, рекламними банерами стурбовані «конкретні суб'єкти» — опоненти влади: політики та ГО.

«Насправді громадськість не мала повної та адекватної інформації про те, що відбувається в Україні, і ці рекламні щити… викривають брехню. Через це люди, які намагалися представити ситуацію в Україні як бажану для грузинського суспільства, перебувають у занепокоєнні, — стверджує грузинський прем'єр.

У МЗС Україи вважають, що грузинський прем'єр хоче «стерти з пам’яті грузинського народу численні злочини росії, які вона вчинила і продовжує вчиняти на тимчасово окупованих територіях як Грузії, так й України».

Вважаємо ганебним використання партією «Грузинська мрія» зображень безжальної війни росії проти України в своїй політичній рекламі. Нахабна спекуляція на українському горі оголила правду про владну партію Грузії, яка полягає у повній зневазі до українського народу та готовності заради політичних балів наносити непоправну шкоду традиційно дружнім відносинам між українським і грузинським народами, — йдется у заяві українських дипломатів.

МЗС вважає такі вислови Кобахідзе мавпуванням підходу рф до обмеження участі громадянського суспільства та правозахисних організацій в забезпеченні демократичного розвитку країни та підтриманні конкурентного виборчого середовища, грузинський уряд перетворився на ксерокс Кремля.

Київ нагадав Тбілісі усі проросійські дії минулих років:

відмова грузинської влади підтримувати міжнародні санкції, введені проти рф у відповідь на повномасштабну агресію проти України;

відновлення прямого повітряного сполучення з росією;

скасування введеного на початку 2000-х років візового режиму й активізація двосторонньої торгівлі;

поява в грузинських містах приватних російських шкіл, які акредитовані на території рф.