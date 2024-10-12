Учения бывших осужденных. Скриншот с видео

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Ракурс

Навчання мобілізованих засуджених показало українське командування.

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Колишні ув’язнені, які вирішили приєднатися до військовослужбовців з підрозділу «Шквал» 35-ї бригади морської піхоти з Одеси, проходять вишкіл на одному з полігонів. Одним з фінальних етапів є штурм окопів. Про це Сили оборони півня України 12 жовтня повідомили у Telegram.

Зазначається, що колишні в’язні до автоматизму відпрацьовують алгоритм дій безпосередньо під час вогневого контакту із умовним противником.

За словами інструкторів, ці тренування є надзвичайно важливими, бо вже найближчим часом мобілізовані зустрінуться з ворогом.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні ухвалили закон, який дозволяє добровільну мобілізацію ув’язнених. Документ вже набув чинності.

У Міністерстві юстиції прогнозували, що щонайменше 4 тис. засуджених чоловіків зголосяться стати добровольцями під час першого етапу набору. Поки що засуджені служитимуть лише у штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув’язнених.